Inter Bank Forex Rates – 2 Oct 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Oct 02 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Oct 02 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.69
|89.84
|Canadian Dollar
|CAD
|96.92
|97.07
|Danish Krone
|DKK
|19.27
|19.3
|Euro
|EUR
|143.68
|143.91
|Hong Kong Dollar
|HKD
|16
|16.03
|Japanese Yen
|JPY
|1.09
|1.09
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.15
|Singapore Dollar
|SGD
|90.39
|90.53
|Swedish Korona
|SEK
|13.87
|13.89
|Swiss Franc
|CHF
|126.15
|126.35
|UK Pound Sterling
|GBP
|161.72
|161.98
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3