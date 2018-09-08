Inter Bank Forex Rates – 8 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Sep 08 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Sep 08 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|88.86
|89.01
|Canadian Dollar
|CAD
|94.51
|94.66
|Danish Krone
|DKK
|19.36
|19.39
|Euro
|EUR
|144.35
|144.59
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.12
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.23
|90.38
|Swedish Korona
|SEK
|13.63
|13.65
|Swiss Franc
|CHF
|128.63
|128.83
|UK Pound Sterling
|GBP
|160.41
|160.67
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3