Inter Bank Forex Rates – 6 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Sep 06 2018.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Sep 06 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.3
|89.44
|Canadian Dollar
|CAD
|94.16
|94.31
|Danish Krone
|DKK
|19.32
|19.35
|Euro
|EUR
|143.99
|144.23
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.11
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.17
|90.31
|Swedish Korona
|SEK
|13.68
|13.7
|Swiss Franc
|CHF
|127.52
|127.72
|UK Pound Sterling
|GBP
|159.54
|159.8
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3