Inter Bank Forex Rates – 5 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 05 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 05 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.23
|89.38
|Canadian Dollar
|CAD
|94.61
|94.76
|Danish Krone
|DKK
|19.32
|19.35
|Euro
|EUR
|144.02
|144.26
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.12
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.32
|90.47
|Swedish Korona
|SEK
|13.65
|13.67
|Swiss Franc
|CHF
|128
|128.21
|UK Pound Sterling
|GBP
|159.51
|159.77
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3