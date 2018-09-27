Inter Bank Forex Rates – 27 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Sep 27 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Sep 27 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|90.07
|90.21
|Canadian Dollar
|CAD
|95.15
|95.3
|Danish Krone
|DKK
|19.57
|19.6
|Euro
|EUR
|145.92
|146.15
|Hong Kong Dollar
|HKD
|16.05
|16.08
|Japanese Yen
|JPY
|1.1
|1.1
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.93
|91.08
|Swedish Korona
|SEK
|14.11
|14.13
|Swiss Franc
|CHF
|128.55
|128.75
|UK Pound Sterling
|GBP
|163.19
|163.45
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3