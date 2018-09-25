Inter Bank Forex Rates – 25 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Sep 25 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Sep 25 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.84
|89.99
|Canadian Dollar
|CAD
|95.74
|95.9
|Danish Krone
|DKK
|19.55
|19.58
|Euro
|EUR
|145.77
|146.01
|Hong Kong Dollar
|HKD
|16.05
|16.07
|Japanese Yen
|JPY
|1
|1.1
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.84
|90.99
|Swedish Korona
|SEK
|14.12
|14.14
|Swiss Franc
|CHF
|128.48
|128.69
|UK Pound Sterling
|GBP
|162.54
|162.8
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3