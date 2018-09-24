Inter Bank Forex Rates – 24 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Sep 24 2018.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Sep 24 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|90.16
|90.1
|Canadian Dollar
|CAD
|95.95
|96.1
|Danish Krone
|DKK
|19.54
|19.58
|Euro
|EUR
|145.78
|146.02
|Hong Kong Dollar
|HKD
|16.05
|16.07
|Japanese Yen
|JPY
|1.1
|1.1
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.15
|Singapore Dollar
|SGD
|90.84
|90.98
|Swedish Korona
|SEK
|14.12
|14.14
|Swiss Franc
|CHF
|129.4
|129.61
|UK Pound Sterling
|GBP
|162.2
|162.47
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3