Inter Bank Forex Rates – 19 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 19 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 19 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.25
|89.4
|Canadian Dollar
|CAD
|95.12
|95.27
|Danish Krone
|DKK
|19.47
|19.5
|Euro
|EUR
|145.22
|145.46
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.98
|16.01
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.11
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.49
|90.64
|Swedish Korona
|SEK
|13.94
|13.96
|Swiss Franc
|CHF
|129.06
|129.27
|UK Pound Sterling
|GBP
|163.24
|163.5
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3