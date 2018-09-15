Inter Bank Forex Rates – 15 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Sep 15 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Sep 15 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.24
|89.38
|Canadian Dollar
|CAD
|95.47
|95.62
|Danish Krone
|DKK
|19.46
|19.5
|Euro
|EUR
|145.16
|145.39
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.11
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.57
|90.71
|Swedish Korona
|SEK
|13.87
|13.89
|Swiss Franc
|CHF
|128.67
|128.88
|UK Pound Sterling
|GBP
|162.73
|162.99
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3