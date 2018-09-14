Inter Bank Forex Rates – 14 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Sep 14 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Sep 14 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.25
|89.39
|Canadian Dollar
|CAD
|95.43
|95.59
|Danish Krone
|DKK
|19.37
|19.41
|Euro
|EUR
|144.5
|144.73
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.08
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.48
|90.62
|Swedish Korona
|SEK
|13.85
|13.87
|Swiss Franc
|CHF
|128.07
|128.28
|UK Pound Sterling
|GBP
|161.9
|162.16
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3