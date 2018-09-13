Inter Bank Forex Rates – 13 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Sep 13 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Sep 13 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|88.06
|88.2
|Canadian Dollar
|CAD
|94.92
|95.07
|Danish Krone
|DKK
|19.29
|19.32
|Euro
|EUR
|143.86
|144.09
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.1
|90.25
|Swedish Korona
|SEK
|13.7
|13.73
|Swiss Franc
|CHF
|127.47
|127.68
|UK Pound Sterling
|GBP
|161.35
|161.61
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3