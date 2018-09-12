Inter Bank Forex Rates – 12 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 12 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Sep 12 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|88.34
|88.48
|Canadian Dollar
|CAD
|94.35
|94.5
|Danish Krone
|DKK
|19.31
|19.34
|Euro
|EUR
|144.02
|144.26
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.08
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.11
|90.26
|Swedish Korona
|SEK
|13.7
|13.73
|Swiss Franc
|CHF
|127.35
|127.56
|UK Pound Sterling
|GBP
|161.75
|162.01
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3