Inter Bank Forex Rates – 11 Sep 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Sep 11 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Sep 11 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|88.14
|88.28
|Canadian Dollar
|CAD
|94.09
|94.25
|Danish Krone
|DKK
|19.22
|19.25
|Euro
|EUR
|143.33
|143.56
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.12
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|89.88
|90.02
|Swedish Korona
|SEK
|13.7
|13.72
|Swiss Franc
|CHF
|128.02
|128.22
|UK Pound Sterling
|GBP
|160.14
|160.4
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3