Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Fri, Sep 28 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 47,070 54,844 146,405 Palladium XPD 43,256 50,400 134,543 Platinum XPT 32,195 37,512 100,139 Silver XAG 568 662 1,766