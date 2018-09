Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Wed, Sep 26 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 47,753 55,640 148,530 Palladium XPD 42,333 49,325 131,673 Platinum XPT 32,828 38,250 102,109 Silver XAG 576 671 1,790