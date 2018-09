Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Thu, Sep 13 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 47,817 55,714 148,730 Palladium XPD 38,829 45,242 120,774 Platinum XPT 31,696 36,931 98,586 Silver XAG 565 658 1,758