Inter Bank Forex Rates – 17 Aug 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Aug 17 2018.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Aug 17 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.73
|89.87
|Canadian Dollar
|CAD
|94.05
|94.2
|Danish Krone
|DKK
|18.87
|18.9
|Euro
|EUR
|140.63
|140.86
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.89
|15.92
|Japanese Yen
|JPY
|1.12
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|32.93
|32.98
|Singapore Dollar
|SGD
|89.83
|89.98
|Swedish Korona
|SEK
|13.47
|13.49
|Swiss Franc
|CHF
|124.48
|124.68
|UK Pound Sterling
|GBP
|157.01
|157.27
|US Dollar
|USD
|123.5
|123.7