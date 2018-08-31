Inter Bank Forex Rates – 31 Aug 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Aug 31 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Aug 31 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|90.41
|90.55
|Canadian Dollar
|CAD
|96.03
|96.19
|Danish Krone
|DKK
|19.48
|19.52
|Euro
|EUR
|145.29
|145.52
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.11
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.89
|91.03
|Swedish Korona
|SEK
|13.58
|13.61
|Swiss Franc
|CHF
|127.9
|128.1
|UK Pound Sterling
|GBP
|161.67
|161.93
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3