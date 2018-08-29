Inter Bank Forex Rates – 29 Aug 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Aug 29 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Aug 29 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|90.93
|91.08
|Canadian Dollar
|CAD
|95.6
|95.76
|Danish Krone
|DKK
|19.43
|19.46
|Euro
|EUR
|144.91
|145.15
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.97
|16
|Japanese Yen
|JPY
|1.12
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.09
|33.14
|Singapore Dollar
|SGD
|90.98
|91.13
|Swedish Korona
|SEK
|13.64
|13.66
|Swiss Franc
|CHF
|126.63
|126.83
|UK Pound Sterling
|GBP
|159.69
|159.94
|US Dollar
|USD
|124.1
|124.3