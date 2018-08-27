Inter Bank Forex Rates – 27 Aug 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 27 2018۔
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 27 2018۔
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|90.16
|90.31
|Canadian Dollar
|CAD
|94.45
|94.6
|Danish Krone
|DKK
|18.92
|18.95
|Euro
|EUR
|141.11
|141.34
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.88
|15.91
|Japanese Yen
|JPY
|1.12
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|32.9
|32.95
|Singapore Dollar
|SGD
|90.02
|90.17
|Swedish Korona
|SEK
|13.48
|13.5
|Swiss Franc
|CHF
|124.14
|124.34
|UK Pound Sterling
|GBP
|157.23
|157.48
|US Dollar
|USD
|123.4
|123.6