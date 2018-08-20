Inter Bank Forex Rates – 20 Aug 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 20 2018۔
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 20 2018۔
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|89.69
|89.84
|Canadian Dollar
|CAD
|93.81
|93.96
|Danish Krone
|DKK
|18.85
|18.88
|Euro
|EUR
|140.52
|140.75
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.88
|15.91
|Japanese Yen
|JPY
|1.11
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|32.9
|32.95
|Singapore Dollar
|SGD
|89.77
|89.92
|Swedish Korona
|SEK
|13.44
|13.46
|Swiss Franc
|CHF
|123.84
|124.04
|UK Pound Sterling
|GBP
|156.91
|157.16
|US Dollar
|USD
|123.4
|123.6