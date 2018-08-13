Inter Bank Forex Rates – 13 Aug 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 13 2018.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Aug 13 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|91.38
|91.53
|Canadian Dollar
|CAD
|95.04
|95.19
|Danish Krone
|DKK
|19.19
|19.23
|Euro
|EUR
|143.09
|143.32
|Hong Kong Dollar
|HKD
|15.96
|15.98
|Japanese Yen
|JPY
|1.12
|1.12
|Saudi Riyal
|SAR
|33.06
|33.12
|Singapore Dollar
|SGD
|90.74
|90.88
|Swedish Korona
|SEK
|13.78
|13.8
|Swiss Franc
|CHF
|124.86
|125.06
|UK Pound Sterling
|GBP
|159.07
|159.32
|US Dollar
|USD
|124
|124.2