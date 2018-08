Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Wed, Aug 15 2018

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 47,381 55,206 147,373 Palladium XPD 35,789 41,700 111,317 Platinum XPT 31,989 37,272 99,499 Silver XAG 596 694 1,854