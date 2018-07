Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Fri, Jul 06 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 49,015 57,110 152,456 Palladium XPD 37,173 43,313 115,623 Platinum XPT 32,929 38,367 102,422 Silver XAG 624 728 1,942