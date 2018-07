Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Mon, Jul 23 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 50,832 59,228 158,108 Palladium XPD 36,913 43,010 114,814 Platinum XPT 34,233 39,887 106,479 Silver XAG 640 746 1,991