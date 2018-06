Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Fri, Jun 08 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 48,243 56,210 150,054 Palladium XPD 37,738 43,971 117,381 Platinum XPT 33,508 39,043 104,224 Silver XAG 621 723 1,931