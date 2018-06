Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, Jun 26 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 49,389 57,546 153,620 Palladium XPD 37,177 43,318 115,637 Platinum XPT 33,988 39,601 105,715 Silver XAG 637 742 1,982