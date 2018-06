Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Thu, Jun 21 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 49,474 57,646 153,885 Palladium XPD 37,836 44,085 117,684 Platinum XPT 34,043 39,666 105,887 Silver XAG 635 740 1,975