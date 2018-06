Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, Jun 12 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 48,397 56,390 150,532 Palladium XPD 38,171 44,475 118,727 Platinum XPT 33,698 39,264 104,814 Silver XAG 630 734 1,958