Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, May 15 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 48,822 56,886 151,856 Palladium XPD 36,400 42,412 113,218 Platinum XPT 34,020 39,639 105,816 Silver XAG 614 716 1,911