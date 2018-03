Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Mon, Mar 19 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 46,635 54,338 145,055 Palladium XPD 35,272 41,098 109,710 Platinum XPT 33,596 39,145 104,498 Silver XAG 579 674 1,800