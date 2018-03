Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Mon, Mar 12 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 47,120 54,903 146,563 Palladium XPD 35,620 41,503 110,793 Platinum XPT 34,580 40,291 107,557 Silver XAG 590 688 1,836

Gold Rates in other Major Currencies Currency Symbol 10 Gm 1 Tola 1 Ounce Australian Dollar AUD 541 630 1,682 Canadian Dollar CAD 545 634 1,694 Euro EUR 345 402 1,074 Japanese Yen JPY 45,350 52,840 141,056 U.A.E Dirham AED 1,562 1,820 4,858 UK Pound Sterling GBP 307 358 955 US Dollar USD 425 496 1,323

