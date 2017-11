-File Photo

Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) as on Thu, Nov 30 2017.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 43,517 50,704 135,356 Palladium XPD 34,597 40,311 107,610 Platinum XPT 32,064 37,359 99,731 Silver XAG 562 655 1,747